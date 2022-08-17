«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа

В 2022 году ВС РФ планируют сдать 10 объектов в рамках работ по реконструкции Байкало-Амурской магистрали.

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Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал «Звезде» о том, как продвигается работа по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. Вопреки всем трудностям, среди которых и непростые условия «вечной мерзлоты», и ведение СВО, план по БАМу, по словам представителя оборонного ведомства РФ, выполняется быстрее ожидаемого.

«Эту задачу мы выполняли и выполняем, несмотря на проведение нашей специальной военной операции. Железнодорожные войска работают... В этом году мы идем с опережением графика. Министру ежемесячно об этом докладываю», - указал Булгаков.

Как отметил замглавы Минобороны, во всех документах Минтранса указано, что ремонт 339 километров БАМ будет закончен в 2024 году. Однако в настоящий момент специалисты МО РФ идут с опережением графика на год.

«У нас всего 19 объектов... В этом году мы сдаем 10, и на следующий год сдадим девять.... Сейчас уже три участка мы сдали. Уже верхнее строение пути кладут. И семь сдадим. С опережением графика на год идем», - обозначил Дмитрий Булгаков.

Полную версию интервью с заместителем министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

В ходе эксклюзивного интервью Булгаков также коснулся вопроса работы Департамента по увековечению памяти погибших при защите Отечества.