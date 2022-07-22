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В ЦБ сообщили, что наличные доллары в РФ будут обращаться даже при «апокалиптическом сценарии»

Алексей Курильченко
15:37 22.07.2022
По данным регулятора, на руках у россиян имеется около 85 миллиардов долларов.
В ЦБ сообщили, что наличные доллары в РФ будут обращаться даже при «апокалиптическом сценарии»
© Фото: Andrey Arkusha, Global Look Press
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Наличные доллары будут обращаться в России даже при самом апокалиптическом сценарии. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

«Даже в самом таком апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», - заявила глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, у россиян наличных долларов и евро имеется на сумму около 85 миллиардов в долларовом выражении. При этом регулятор продолжит работу по девалютизации на рубли и валюты дружественных стран.

Ранее совет директоров Центрального банка России принял решение понизить ключевую ставку до 8% годовых. В Центробанке отметили, что нынешние темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что влияет на дальнейшее замедление годовой инфляции.

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