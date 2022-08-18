Более 180 гектаров: площадь лесных пожаров в Рязанской области вдвое увеличилась за сутки

От возгораний страдают и жители Москвы: они с утра ощущают сильный запах гари и опасаются повторения ситуации 2010 года, когда смог от загоревшихся торфяников месяц испытывал их на стойкость.

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Для тушения лесных пожаров в Рязанской области направлены несколько дополнительных самолетов и вертолетов. Авиация работает непрерывно, сбрасывая воду в самых труднодоступных очагах возгорания. Масштаб - ужасающий: дым поднимается на десятки метров вверх, а сам пожар растянулся на сотни в длину, и это только один из трех.

За сутки площадь пожаров в Рязанской области увеличилась более чем вдвое. По официальным данным, огнем охвачено более 180 гектаров леса. Так, на территории Спасского и Клепиковского районов власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

В селе Деулино люди подготовились к эвакуации - их от огня отделяет всего 10 километров. В зоне риска находятся и другие населенные пункты: деревни Картаносово, Поповка и поселок Лесохим, в которых проживают около 70 человек. До кромки пожара у них и того меньше - около пяти-семи километров.

С пожарами в регионе борются около 350 человек и 125 единиц техники. Но ветер раздувает огонь по высохшей траве с огромной скоростью, и по прогнозам, в регионе он сохранится еще надолго. Осадков, которые могли бы естественным образом потушить пожары, тоже не предвидится.

От пожаров уже страдают и жители столицы: в Москве с утра ощущается сильный запах гари, жители всерьез опасаются повторения ситуации 2010 года. В Нижегородской области горят торфяники, как раз в том районе, что и 12 лет назад, когда смог от пожаров на протяжении почти месяца испытывал жителей Москвы и других регионов Центральной России. Но сейчас самые крупные очаги возгораний взяты под контроль, власти Нижегородской области заверяют, что населенным пунктам ничто не угрожает.