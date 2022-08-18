В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Более 180 гектаров: площадь лесных пожаров в Рязанской области вдвое увеличилась за сутки

Егор Левин
Мария Герман
15:08 18.08.2022
От возгораний страдают и жители Москвы: они с утра ощущают сильный запах гари и опасаются повторения ситуации 2010 года, когда смог от загоревшихся торфяников месяц испытывал их на стойкость.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Для тушения лесных пожаров в Рязанской области направлены несколько дополнительных самолетов и вертолетов. Авиация работает непрерывно, сбрасывая воду в самых труднодоступных очагах возгорания. Масштаб - ужасающий: дым поднимается на десятки метров вверх, а сам пожар растянулся на сотни в длину, и это только один из трех.

За сутки площадь пожаров в Рязанской области увеличилась более чем вдвое. По официальным данным, огнем охвачено более 180 гектаров леса. Так, на территории Спасского и Клепиковского районов власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

В селе Деулино люди подготовились к эвакуации - их от огня отделяет всего 10 километров. В зоне риска находятся и другие населенные пункты: деревни Картаносово, Поповка и поселок Лесохим, в которых проживают около 70 человек. До кромки пожара у них и того меньше - около пяти-семи километров.

С пожарами в регионе борются около 350 человек и 125 единиц техники. Но ветер раздувает огонь по высохшей траве с огромной скоростью, и по прогнозам, в регионе он сохранится еще надолго. Осадков, которые могли бы естественным образом потушить пожары, тоже не предвидится.

От пожаров уже страдают и жители столицы: в Москве с утра ощущается сильный запах гари, жители всерьез опасаются повторения ситуации 2010 года. В Нижегородской области горят торфяники, как раз в том районе, что и 12 лет назад, когда смог от пожаров на протяжении почти месяца испытывал жителей Москвы и других регионов Центральной России. Но сейчас самые крупные очаги возгораний взяты под контроль, власти Нижегородской области заверяют, что населенным пунктам ничто не угрожает.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:53 Армия
Видео
МО РФ: в Калининградскую область перебазированы самолеты с гиперзвуковыми «Кинжалами»
13:10 Армия
Видео
В ЦА МО РФ рассказали о попытке украинских националистов уйти под крыло США в годы ВОВ
12:43 Армия
Видео
Замминистра обороны Иванов рассказал о реконструкции космодрома Плесецк для запуска ракет «Ангара»
11:34 Армия
Видео
В Минобороны России раскрыли, откуда ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС
11:53 Армия
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Популярное
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Видео
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.