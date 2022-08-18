Приземление на точность: кадры групповых прыжков десантников на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Воздушно-десантная подготовка обязательна для участников конкурса «Полярная звезда» АрМИ-2022, который проходит в Белоруссии. «Звезда» публикует кадры выполнения упражнения «Прыжок в составе группы на точность приземления» командами-участницами из Венесуэлы, Ирана и России.

Вертолет Ми-8 готов, военнослужащие приглашаются на посадку. Все желают друг другу удачи, у всех свои символические традиции. Иранцы даже берут с собой на поле Коран. Российскую же команду в небо отправляют тепло, по-отечески.

Команды по очереди «ныряют» в небесную глубину. Прыгают с разных высот - с 1 000, с 1 500 метров. Но точка приземления у всех одна, и, чтобы попасть в нее, надо уметь четко управлять куполом парашюта. Она представляет собой круг радиусом 25 метров, внутри которого еще два - 15 и пять метров. В идеале необходимо приземлиться прямо по центру. С земли круг выглядит огромным, но с неба - совсем иначе.

У российских десантников - минимальное количество штрафных баллов. Они немногим уступили белорусам. Третье место по итогам упражнения заняла команда из Узбекистана.

Ранее, во второй день конкурса «Полярная звезда», военнослужащие из России, Белоруссии, Ирана, Судана, Венесуэлы и Узбекистана состязались в мастерстве стрельбы из гранатомета.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов