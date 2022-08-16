Десантники показали класс стрельбы из гранатомета на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022
Во второй день международного конкурса «Полярная звезда», военнослужащие из России, Белоруссии, Ирана, Судана, Венесуэлы и Узбекистана состязались в мастерстве стрельбы из гранатомета.
Участники команд, а это бойцы подразделений специального назначения, выполнили упражнение, имитирующее действия стрелка при внезапном столкновении с противником. Десантники поразили цели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также уничтожили условного противника огнем из автоматов АКС-74 и пистолета Макарова ПМ.
Ранее десантники продемонстрировали свою подготовку к конкурсу в упражнениях по «Штурму», «В засаде» и «Снайпер». В лидеры выбилась команда Белоруссии, россияне - вторые, на третьем месте Узбекистан.
Соревнование подразделений специального назначения «Полярная звезда» VIII Армейских международных игр проходят в Белоруссии с 13 по 27 августа.