Десантники показали класс стрельбы из гранатомета на конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022

На конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022 на полигоне Брестский в Белоруссии завершились соревнования в стрельбе из гранатомета.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Во второй день международного конкурса «Полярная звезда», военнослужащие из России, Белоруссии, Ирана, Судана, Венесуэлы и Узбекистана состязались в мастерстве стрельбы из гранатомета.

Участники команд, а это бойцы подразделений специального назначения, выполнили упражнение, имитирующее действия стрелка при внезапном столкновении с противником. Десантники поразили цели из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также уничтожили условного противника огнем из автоматов АКС-74 и пистолета Макарова ПМ.

Ранее десантники продемонстрировали свою подготовку к конкурсу в упражнениях по «Штурму», «В засаде» и «Снайпер». В лидеры выбилась команда Белоруссии, россияне - вторые, на третьем месте Узбекистан.

Соревнование подразделений специального назначения «Полярная звезда» VIII Армейских международных игр проходят в Белоруссии с 13 по 27 августа.