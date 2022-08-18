В ЦКБ «Рубин» рассказали, зачем нужен искусственный интеллект на 11-километровой глубине
Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов рассказал «Звезде», зачем нужен искусственный интеллект на глубине в 11 километров.
В качестве примера он привел автономный глубоководный аппарат «Витязь», который достигал дна самого глубокого района Мирового океана - Марианской впадины в Тихом океане. Было очень важно, чтобы он не потерял ориентировку на большой глубине.
«Трудно сказать, что там, на 11 километрах. Там немногие бывали, и не плавали. Те, кто опускались, они - "опустился, осмотрелся и поднялся". А "Витязь" ходил. Что он там увидит, с чем столкнется, неизвестно. Он должен обойти препятствие, не врезаться в скалу. Искусственный интеллект обводит его вокруг этой скалы. При этом он не потерялся», - заметил Баранов.
При этом, как подчеркнул Андрей Баранов, автономный аппарат картографирует все, что увидит - в этом, собственно, и состоит одна из задач, с которой его отправили на дно Марианской впадины. И все это - работы искусственного интеллекта. Человек в данном случае вообще сидит на поверхности и ждет, пока аппарат вернется обратно.
Необходимость отправить на 11-километровую глубину именно автономный аппарат заместитель генерального директора «Рубина» объяснил тем, что глубина затрудняет передачу прямого сигнала. Кроме того, надо передать не просто сообщение в духе «я существую», а внушительные объемы данных.
Полное интервью с Андреем Барановым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов