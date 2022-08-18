В «Курганмашзаводе» рассказали, как изменилась БМП-3 с момента принятия на вооружение

Роман Хромов добавил, что сейчас на БМП-3 установлены более современные средства связи, а в рамках работ по модернизации совершенствуются системы управления огнем.

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Заместитель исполнительного директора ПАО «Курганмашзавод» по ГОЗ и ВТС Роман Хромов рассказал об изменениях, которые претерпела боевая машина пехоты БМП-3 с момента ее принятия на вооружение.

«БМП-3 с момента, когда ее приняли на вооружение, стала другой машиной. На сегодня у нас есть тепловизионный прицел, у нас номенклатура боеприпасов шире, у нас появилась дополнительная защита в виде стальных бронеэкранов решеток и есть навесной комплект динамической защиты», - сказал он в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

Хромов добавил, что сейчас на БМП-3 установлены более современные средства связи. В рамках работ по модернизации совершенствуются системы управления огнем.

Также Хромов рассказал о применении БМП-3 в ходе спецоперации на Украине и положительной оценке этой машины со стороны участников СВО. Полное интервью с Романом Хромовым смотрите в видео к данной новости.

В парке «Патриот» в рамках форума «Армия-2022» в студию нашего телеканала приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов