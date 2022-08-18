Украина в 1997 году обращалась в архив МО РФ за данными о связи своих националистов с гитлеровским командованием

Виктория Каяева отметила, что обращение означает, что на Украине «были силы, которые были заинтересованы в грамотной подаче материала».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Минобороны РФ Виктория Каяева продемонстрировала в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» документальные свидетельства деятельности националистов на территории Украины во времена Великой Отечественной войны.

Оказалось, что в 90-е годы украинское правительство пыталось прояснить обстоятельства этого, для чего обращалось за помощью к России.

«Когда мы начали подбирать материал для мероприятия, выяснилось, что в 1997 году в архив поступило обращение от украинской стороны с просьбой подобрать материал о действиях украинских националистов на территории освобожденной Украины, а также об их связи с гитлеровским командованием, чтобы, цитата: “оказать помощь Верховной раде в правильном понимании действий украинских националистов”. То есть, на тот момент были еще на Украине силы, которые были заинтересованы в грамотной, корректной подаче материала», - заявила она.

Полное интервью с документоведом Викторией Каяевой смотрите в видео к данной новости.

Ранее на сайте МО РФ опубликовали рассекреченные документы об освобождении Запорожья во времена войны. Материалы подтверждают, что за два года оккупации фашисты превратили город в огромный концлагерь и истребляли местное население с особой жестокостью, не жалея даже детей.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов