Верховный суд РФ призвал реже заключать обвиняемых под стражу

ВС РФ предложил чаще использовать другие меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.

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Верховный суд России требует реже заключать под стражу обвиняемых и использовать по возможности иные меры пресечения. С таким заявлением выступил в четверг глава Верховного суда Вячеслав Лебедев на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов ШОС.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», - приводит его цитату РАПСИ.

Лебедев отметил, что в период, когда аресты избирались прокурорами, численность арестованных была в четыре раза выше, чем сейчас.

В качестве аргумента за избрание других мер пресечения глава Верховного суда привел возможность вылечиться и адаптироваться для наркозависимых осужденных. По его словам, страдающие наркоманией люди могут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы, если изъявят желание добровольно пройти курс лечения.

В зависимости от степени тяжести преступления человека и от его успехов в лечении он может даже быть освобожден от наказания.

Ранее гендиректора фирмы, сотрудники которой утонули в коллекторе в Люблино, заключили под домашний арест. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).