«По последнему слову техники»: замминистра обороны Иванов рассказал о строительстве медцентра в Луганске

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Медцентр в Луганске будет оборудован по последнему слову техники, с учетом возведения военными строителями многофункциональных медицинских центров в России в 2020 году во время пандемии. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022».

Многофункциональный медицинский комплекс будет рассчитан на 200 мест, также медцентр будет возведен в городе Мариуполь на 60 мест, работы планируется завершить к сентябрю, а медперсонал пройдет обучение и стажировку в Военно-медицинской академии.

«Такие же современные многофункциональные медицинские центры, оснащенные по последнему слову техники, с высокотехнологичной техникой, диагностикой, КТ, рентгеном», - добавил он.

Иванов отметил, что мобильные госпитали, построенные на территории РФ, хорошо себя проявили.

«Мы также проанализировали опыт эксплуатации, учли определенные рекомендации по усовершенствованию, где-то увеличили количество операционных. В том числе в Луганске, вместо одной операционной их будет две. Сделали еще ряд специальных отделений. То есть прикладные вещи, которые необходимы и востребованы непосредственно на территории Луганска», - добавил Иванов.

Замминистра выразил уверенность, что медцентры будут востребованы не только во время спецоперации, но и после ее завершения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов