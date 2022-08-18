Иран победил в заезде Индивидуальной гонки 2-го дивизиона «Танкового биатлона»

Второе место досталось экипажу из Зимбабве, а команда Южной Осетии в ходе заезда использовала замену танка, однако вторая боевая машина тоже вышла из строя.

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Иран одержал победу в Индивидуальной гонке экипажей второго дивизиона конкурса Армейских международных игр - 2022 «Танковый биатлон». Конкурс проходит на полигоне Алабино в Подмосковье.

В 11.00 за лидерство боролись танковые экипажи из Ирана (синий танк), Зимбабве (красный танк) и Южной Осетии (зеленый танк).

Лучший результат показали иранцы - 30:43, второе место досталось экипажу из Зимбабве - 48:20. Команда Южной Осетии в ходе заезда использовала замену танка, однако, вторая боевая машина тоже вышла из строя. По правилам «Танкового биатлона», допускается лишь одна замена танка.

Всего в конкурсе «Танковый биатлон» 2022 года участвует 21 команда. Экипажи разбиты на два дивизиона по итогам выступления прошлого года.

Ранее в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона конкурса Армейских международных игр - 2022 «Танковый биатлон» победил экипаж из Российской Федерации.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов