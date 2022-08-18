Замминистра обороны РФ Иванов рассказал о реконструкции Саур-Могилы в ДНР

Тимур Иванов заявил, что процесс планировалось завершить к 80-летию освобождения Донбасса 8 сентября, но все закончится даже раньше.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» о работах по строительству и восстановлению объектов, пострадавших в ходе СВО на освобожденных территориях. В частности, российские военнослужащие заняты реконструкцией знакового для Донбасса мемориала - Саур-Могилы.

«Вы знаете, это историческое место. Оно имело значение и в 2014 году, и в 1943 году. 8 сентября 2022 года исполнится 80 лет со дня освобождения Донбасса, и к этой дате у нас стоит задача завершить строительство. В принципе, оно будет завершено еще до конца августа, стела уже полностью смонтирована, сейчас монтируется солдат», - рассказал Иванов.

Полное интервью с замминистра Тимуром Ивановым смотрите в видео к данной новости.

Специалисты военно-строительного комплекса ведут масштабную реконструкцию мемориального комплекса. Старый сложный фундамент стелы планируют усилить, так как 36-метровый монумент с установкой закладных деталей будет облицован гранитом.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов