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В МО РФ предупредили об украинской провокации с ЗАЭС к приезду Гутерриша в Одессу

11:40 18.08.2022
Провокация заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Украинские военные планируют устроить инсценировку техногенной катастрофы на Запорожской АЭС к визиту генсека ООН Антониу Гутерриша в Одессу, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, провокация заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы. Как утверждает Кириллов, ее конечная цель - создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на станции и обвинение ВС РФ в ядерном терроризме.

«Планируются к визиту Гутерриша в дислоцированных в Запорожской области Украины соединениях, воинских частях и подразделениях, входящих в состав объединенной группировки войск «Днепр», полностью развернуть посты радиационного наблюдения, обеспечить 100% военнослужащих средствами РХБ защиты, провести тренировки по химической и радиационной защите и другие мероприятия по обеспечению безопасности. В частности, подразделениям 44 отдельной артиллерийской бригады к 19 августа приказано быть готовым к действиям в условиях радиационного заражения местности. Туда же, в район Запорожской АЭС, перебрасываются подразделения 704 отдельного полка РХБ защиты ВСУ», - заявил Кириллов.

Нанесение артиллерийских ударов по ЗАЭС планируется из городских кварталов города Никополь. Кириллов добавил, что инсценировку планируется провести, чтобы повлиять Гутерриша, что позволит официальному Киеву принять выгодные для него решения.

Генерал-лейтенант указал на то, что при негативном сценарии, может быть рассмотрен вопрос о выводе в «холодный резерв» 5 и 6 энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС.

Он также заявил, что украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с направления населенных пунктов Марганец и Никополь  помощью реактивной и ствольной артиллерии и беспилотников. Он опроверг утверждения украинской стороны о размещении на территории АЭС российского вооружения и добавил, что МО РФ в качестве доказательств готово предоставить МАГАТЭ снимки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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