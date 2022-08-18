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В Минобороны России раскрыли, откуда ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС

11:34 18.08.2022
В результате обстрелов повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Украинские военные обстреливают Запорожскую АЭС с направления населенных пунктов Марганец и Никополь, заявило Минобороны России. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, удары по станции наносятся регулярно с помощью реактивной и ствольной артиллерии и беспилотников. Кириллов отметил, что на сегодняшний день российское военное ведомство зафиксировало 12 обстрелов на территории города и станции, которые привели к более 50 разрывам артиллерийских снарядов и пяти дронов-камикадзе.

Кириллов подчеркнул, что Минобороны России опровергает утверждения украинской стороны о размещении на территории АЭС российского вооружения и в качестве доказательств готово предоставить МАГАТЭ снимки, говорящие о его отсутствии там, о чем министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил Генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Генерал-лейтенант добавил, что Соединенные Штаты могут предоставить аналогичные снимки, снятые с помощью спутников. Как утверждает Кириллов, Вашингтон замалчивает объективные данные об обстрелах атомной станции, поощряя безнаказанность официального Киева и способствуя возможному развитию ядерной катастрофы в Европе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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