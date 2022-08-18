Власти Энергодара сообщили о плане эвакуации в случае аварии на Запорожской АЭС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Власти Энергодара сообщили о плане эвакуации в случае аварии на Запорожской АЭС
|
Власти Энергодара сообщили о плане эвакуации в случае аварии на Запорожской АЭС
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Власти Энергодара сообщили о плане эвакуации в случае аварии на Запорожской АЭС
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
09:21 Армия
МО РФ: после провокации на АЭС Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы
08:08 Армия
Разминирование поля и подрыв двери тротилом: как участники «Безопасного маршрута» готовятся к конкурсу
05:03 Армия
В реальных боевых условиях: МО РФ показало встречу семьи офицеров в зоне спецоперации
05:02 Армия
Враг не скроется: кадры корректировки огня САУ «Нона-С» при помощи БпЛА «Орлан-10» в зоне СВО
02:26 Армия
«Пилили, резали, варили»: как водолазы спасали «тонущий» корабль на конкурсе АрМИ-2022 «Глубина»
Популярное
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ