В МО РФ заявили, что Украина пытается сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию ЗАЭС

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Киев пытается вызвать на Запорожской атомной электростанции небольшую аварию, тем самым нарушив ее безопасную эксплуатацию. После этого украинские власти могут обвинить России в аварии. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции, и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию», - заявил Кириллов на брифинге.

При этом украинская сторона заявляет о том, что удары по станции наносят якобы российские Вооруженные силы, а на территории АЭС якобы расположена российская артиллерия.

«Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень высоким разрешением, образец размещен на слайде, на которых видно, что оружие, тем более тяжелое, на территории этой станции не размещаем. Об этом министр обороны Российской Федерации сказал Генеральному секретарю ООН Гутерришу», - отметил Кириллов.