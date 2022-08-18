Тишковец объяснил, сколько продержится смог от рязанских пожаров в Москве

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Российский метеоролог Евгений Тишковец рассказал о том, как долго в Москве продержится смог и какая погода ждет ее жителей в конце недели. Он отметил, что смог останется в столице на ближайшие полтора-двое суток.

«Что касается прогнозов, то такая конфигурация изобара воздушного потока с юго-восточным выносом воздушных масс и частиц продуктов горения сохранится в ближайшие 36-48 часов, то есть полтора-двое суток, до, я думаю, ночи с субботы на воскресенье», - рассказал он.

Метеоролог добавил, что, если проблемы с пожарами в Рязанской области не будет решена, москвичи продолжат дышать гарью.

Жара под +30 градусов, задержавшаяся в столице, уже в пятницу и выходные спадет до +23-28 градусов из-за облачности, а ветер сменится в воскресенье на южное направление, передает Тишковец.

По его словам, если пожары в Рязани продолжатся, дым от них будет направлен в другую сторону. Он может зацепить восток и юго-восток Подмосковья, однако в основном направится на Владимирскую, Костромскую, Ярославскую области.

«Перца добавляют в этот негативный коктейль из жары и смога еще и сильные магнитные бури, которые сегодня выходят на пик, а значит будут проблемы и с самочувствием, и со здоровьем не только у метеозависимых людей, но и могут быть сбои в технических средствах с навигацией и связью», - заключил эксперт.

Ранее в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Зной скорее всего продержится до вечера 18 августа, согласно сообщению Гидрометцентра.