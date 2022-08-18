В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Тишковец объяснил, сколько продержится смог от рязанских пожаров в Москве

Анастасия Бобылева
12:13 18.08.2022
По словам метеоролога, еще полтора-двое суток Москве придется дышать гарью.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости
Читайте нас на:

Российский метеоролог Евгений Тишковец рассказал о том, как долго в Москве продержится смог и какая погода ждет ее жителей в конце недели. Он отметил, что смог останется в столице на ближайшие полтора-двое суток.

«Что касается прогнозов, то такая конфигурация изобара воздушного потока с юго-восточным выносом воздушных масс и частиц продуктов горения сохранится в ближайшие 36-48 часов, то есть полтора-двое суток, до, я думаю, ночи с субботы на воскресенье», - рассказал он.

Метеоролог добавил, что, если проблемы с пожарами в Рязанской области не будет решена, москвичи продолжат дышать гарью.

Жара под +30 градусов, задержавшаяся в столице, уже в пятницу и выходные спадет до +23-28 градусов из-за облачности, а ветер сменится в воскресенье на южное направление, передает Тишковец.

По его словам, если пожары в Рязани продолжатся, дым от них будет направлен в другую сторону. Он может зацепить восток и юго-восток Подмосковья, однако в основном направится на Владимирскую, Костромскую, Ярославскую области.

«Перца добавляют в этот негативный коктейль из жары и смога еще и сильные магнитные бури, которые сегодня выходят на пик, а значит будут проблемы и с самочувствием, и со здоровьем не только у метеозависимых людей, но и могут быть сбои в технических средствах с навигацией и связью», - заключил эксперт.

Ранее в Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Зной скорее всего продержится до вечера 18 августа, согласно сообщению Гидрометцентра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:53 Армия
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
11:34 Армия
Видео
В Минобороны России раскрыли, откуда ВСУ обстреливали Запорожскую АЭС
09:21 Армия
Видео
МО РФ: после провокации на АЭС Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы
11:22 Армия
Сирия победила в Индивидуальной гонке экипажей 2-го дивизиона «Танкового биатлона»
10:26 В стране и мире
Видео
Увидеть Россию за два часа: Шойгу выступил с обращением к открытию фестиваля РГО в Москве
Популярное
Видео
МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС последствия превзойдут надвигающийся энергокризис в Европе
Прогноз МО РФ: в случае аварии на ЗАЭС радиоактивные вещества накроют Польшу, Германию, Словакию
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.