Оранжевый уровень из-за жары продлили в Москве еще на сутки

Изнуряющий зной в столице сохранится до вечера 18 августа.

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Гидрометеоцентр продлил для Москвы оранжевый уровень погодной опасности из-за изнуряющей жары до вечера 18 августа.



«Очень высокая температура. Период предупреждения - с 12.00 до 18.00 18 августа. В дневные часы местами сильная жара - 30-31 градус выше нуля», - отмечено в метеопрогнозе.

Напомним, что чрезмерная для Москвы жара установилась пять дней назад, все это время в столице действует оранжевый уровень погодной опасности. Городские службы проводят полив и аэрацию улиц, в метро раздают бесплатную воду.

На фоне жары возрастает риск лесных пожаров. Сегодня в южных и юго-западных районах столицы ощущался запах гари из-за лесных пожаров в Рязанской области.