Сирия победила в Индивидуальной гонке экипажей 2-го дивизиона «Танкового биатлона»

В 10.00 за лидерство поборолись команды из Лаоса (синий танк), Армении (желтый танк), Сирии (красный танк) и Мьянмы (зеленый танк).

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Сирия одержала победу в Индивидуальной гонке экипажей второго дивизиона конкурса Армейских международных игр - 2022 «Танковый биатлон» с результатом 38:03. Сам конкурс проходит на полигоне Алабино в Подмосковье.

На втором месте состязания оказался экипаж из Мьянмы (зеленый танк) с результатом 39:44, третье место заняла команда из Лаоса (синий танк), которая показала время в 39:53, на четвертом месте - экипаж Армении (желтый танк) со временем 53:15.

Всего в конкурсе «Танковый биатлон» 2022 года участвует 21 команда. Они разбиты на два дивизиона по итогам выступления прошлого года.

Ранее в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона конкурса Армейских международных игр - 2022 «Танковый биатлон» победил экипаж из Российской Федерации.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов