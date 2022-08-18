Сирия победила в Индивидуальной гонке экипажей 2-го дивизиона «Танкового биатлона»
Сирия одержала победу в Индивидуальной гонке экипажей второго дивизиона конкурса Армейских международных игр - 2022 «Танковый биатлон» с результатом 38:03. Сам конкурс проходит на полигоне Алабино в Подмосковье.
На втором месте состязания оказался экипаж из Мьянмы (зеленый танк) с результатом 39:44, третье место заняла команда из Лаоса (синий танк), которая показала время в 39:53, на четвертом месте - экипаж Армении (желтый танк) со временем 53:15.
Всего в конкурсе «Танковый биатлон» 2022 года участвует 21 команда. Они разбиты на два дивизиона по итогам выступления прошлого года.
Ранее в Индивидуальной гонке экипажей первого дивизиона конкурса Армейских международных игр - 2022 «Танковый биатлон» победил экипаж из Российской Федерации.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов