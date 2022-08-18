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В МИД РФ назвали ядерным шантажом возможную провокацию ВСУ на Запорожской АЭС

Алексей Курильченко
10:42 18.08.2022
Мария Захарова заявила, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС несет угрозу атомной энергетике.
В МИД РФ назвали ядерным шантажом возможную провокацию ВСУ на Запорожской АЭС
© Фото: Минобороны РФ
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Подготовка Киевом провокации на Запорожской атомной электростанции, которая может быть совершена 19 августа, является актом «ядерного шантажа». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это не просто провокация, это то, что мы назвали ядерным шантажом. А что это еще, провокация вокруг ядерного объекта на протяжении длительного времени, прямая угроза атомной энергетике. Это, конечно, безусловно, акт ядерного шантажа», - заявила Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Киев готовит 19 августа резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» развертывает к 19 августа в районе Запорожья посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений и воинских частей, дислоцирующихся в Запорожье, по действиям в условиях радиационного заражения местности.

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