В Энергодаре сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Сведения о пострадавших, а также о разрушениях, нанесенных атакой ВСУ, уточняются.

© Фото: Пресс-служба ВГА Энергодара РИА Новости

Украинские боевики атаковали Энергодар в Запорожской области. По территории города был открыт массированный огонь.

Об обстреле стало известно из сообщения местной военно-гражданской администрации в официальном Telegram-канале. Жителей Энергодара предупредили о том, что в связи с активностью ВСУ необходимо переместиться в безопасные места.

В настоящее время сведения о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее вооруженные силы Украины произвели воздушный обстрел Первомайска ракетами РСЗО HIMARS. Официальные источники подтвердили падение как минимум трех ракет. Не обошлось без жертв и раненых.