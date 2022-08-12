Fox News: положение дел в США не устраивает 75% американцев

Более половины жителей США также не одобряют действия Джо Байдена на посту президента.

© Фото: Jim Watson - Pool CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Ситуацией в США недовольны более чем две трети американцев. Такие данные по результатам собственного опроса публикует телеканал Fox News.

В свежем опросе 75 процентов участников сказали, что недовольны ситуацией внутри государства, тогда как в мае 2022 года были не удовлетворены текущим положением дел 67%. В апреле же 2021 года - по итогам ста дней президентства Джо Байдена - недовольных было всего 53%.

Действия Байдена устраивают только 42% опрошенных, 58% их не одобряют. Подавляющая часть жителей США также негативно относятся к курсу президента в определенных сферах. Политикой Байдена по отношению к ситуации на Украине недовольны 56%, все нравится при этом только 40% опрошенных. Внешнеполитический курс Белого дома в целом отрицательно оценивают 59%, а положительно - 38%. В сфере энергетики недовольство действиями президента выразили 55% опрошенных, положительно к ней относятся 41%.

Опрос проводился с 6 по 9 августа. В нем принимали участие 1002 человека.