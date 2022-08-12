В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Fox News: положение дел в США не устраивает 75% американцев

Анна Касаткина
04:55 12.08.2022
Более половины жителей США также не одобряют действия Джо Байдена на посту президента.
Fox News: положение дел в США не устраивает 75% американцев
© Фото: Jim Watson - Pool CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
Читайте нас на:

Ситуацией в США недовольны более чем две трети американцев. Такие данные по результатам собственного опроса публикует телеканал Fox News.

В свежем опросе 75 процентов участников сказали, что недовольны ситуацией внутри государства, тогда как в мае 2022 года были не удовлетворены текущим положением дел 67%. В апреле же 2021 года - по итогам ста дней президентства Джо Байдена - недовольных было всего 53%.

Действия Байдена устраивают только 42% опрошенных, 58% их не одобряют. Подавляющая часть жителей США также негативно относятся к курсу президента в определенных сферах. Политикой Байдена по отношению к ситуации на Украине недовольны 56%, все нравится при этом только 40% опрошенных. Внешнеполитический курс Белого дома в целом отрицательно оценивают 59%, а положительно - 38%. В сфере энергетики недовольство действиями президента выразили 55% опрошенных, положительно к ней относятся 41%.

Опрос проводился с 6 по 9 августа. В нем принимали участие 1002 человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:01 Армия
Командующий ВВС РФ рассказал, как Россия применяет ракету «Кинжал» на Украине
20:05 В стране и мире
Видео
Врач клиники в Видном объяснила, почему важно ревакцинироваться на фоне роста COVID-19
18:45 В стране и мире
Опубликованы кадры последствий ударов ВСУ по Запорожской АЭС
18:08 В стране и мире
ЕК предложила бороться с засухой повторным использованием воды из сточных сооружений
18:25 В стране и мире
Видео
В Новой Москве произошел взрыв на электроподстанции
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.