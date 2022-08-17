Президент Нацбанка Польши заявил, что Германия хочет вернуть бывшие земли у границ
Президент Национального банка Польши Адам Глапиньский заявил, что ФРГ планирует вернуть свои бывшие земли, в данный момент принадлежащие Польше. Он высказал это предположение в интервью изданию Gazeta Polska.
По его словам, Берлин думает о своих национальных интересах и готов «в той или иной форме» вернуть свои земли.
«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи - о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», - прокомментировал он.
Также президент польского Нацбанка отметил, что Германия собирается «подчинить себе» ряд стран между ФРГ и РФ. А возможность реализовать такой сценарий открыл выход Великобритании из Евросоюза.
Ранее в Германии отметили, что импорт из России растет, несмотря на санкции. Автор статьи в немецком издании Die Welt рассказал, что доходы от сделок с Москвой продолжают расти, несмотря на все эмбарго.