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Президент Нацбанка Польши заявил, что Германия хочет вернуть бывшие земли у границ

Анастасия Бобылева
08:44 17.08.2022
Также он считает, что в намерения Берлина входит «подчинение» пояса стран между Германией и Россией.
Президент Нацбанка Польши заявил, что Германия хочет вернуть бывшие земли у границ
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент Национального банка Польши Адам Глапиньский  заявил, что ФРГ планирует вернуть  свои бывшие земли, в данный момент принадлежащие Польше. Он высказал это предположение в интервью изданию Gazeta Polska.

По его словам, Берлин думает о своих национальных интересах и готов «в той или иной форме» вернуть свои земли.

«Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи - о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ», - прокомментировал он.

Также президент польского Нацбанка отметил, что Германия собирается «подчинить себе» ряд стран между ФРГ и РФ. А возможность реализовать такой сценарий открыл выход Великобритании из Евросоюза.

Ранее в Германии отметили, что импорт из России растет, несмотря на санкции. Автор статьи в немецком издании Die Welt рассказал, что доходы от сделок с Москвой продолжают расти, несмотря на все эмбарго.

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