Замминистра обороны Булгаков ответил на вопрос о подвозе боеприпасов войскам в ходе СВО

Противник, по словам Булгакова, принимает меры к тому, чтобы лишить войска обеспечения материальными средствами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» ответил на вопрос «Звезды» о том, как осуществляется подвоз боеприпасов в ходе спецоперации.

Он объяснил, что в российской армии существует четкая структура, осуществляющая подвоз боеприпасов и продовольствия, и обеспечение, в зависимости от ситуации, может осуществляться двумя путями: либо по порядку от старшего начальника сверху вниз, либо минуя промежуточное звено.

«Классический вариант, который существует - старший начальник сверху вниз: бригада окружная везет в объединение, объединение везет в дивизию, дивизия в полк и дальше до каждого вооружения военной техники. Но ситуация ведения боевых действий говорит, что это не всегда приемлемо, поэтому транспорт старшего начальника идет напрямую к позициям техники», - пояснил замминистра.

Противник, по словам Булгакова, принимает меры к тому, чтобы лишить войска обеспечения материальными средствами: боеприпасами, горючим, продовольствием. Чтобы ему не удалось этого сделать, командующий принимает решение о боевом охранении.

«Мы приняли ряд мер, понимая их тактику действий. Командующий принимает решение о боевом охранении, об авиационном сопровождении. То есть весь комплекс, и инженерные войска вместе с дорожно-комендантским подразделением - все выполняют задачи, чтобы выполнить все объемы подвоза», - рассказал Булгаков.

Полную версию интервью с заместителем министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

Также замминистра обороны рассказал о ходе реконструкции БАМа. Он сказал, что, вопреки трудностям, таким как условия «вечной мерзлоты» и ведение СВО, план выполняется даже быстрее ожидаемого.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов