Армия Армия МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

Замминистра обороны Булгаков ответил на вопрос о подвозе боеприпасов войскам в ходе СВО

07:14 17.08.2022
Противник, по словам Булгакова, принимает меры к тому, чтобы лишить войска обеспечения материальными средствами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» ответил на вопрос «Звезды» о том, как осуществляется подвоз боеприпасов в ходе спецоперации.

Он объяснил, что в российской армии существует четкая структура, осуществляющая подвоз боеприпасов и продовольствия, и обеспечение, в зависимости от ситуации, может осуществляться двумя путями: либо по порядку от старшего начальника сверху вниз, либо минуя промежуточное звено.

«Классический вариант, который существует - старший начальник сверху вниз: бригада окружная везет в объединение, объединение везет в дивизию, дивизия в полк и дальше до каждого вооружения военной техники. Но ситуация ведения боевых действий говорит, что это не всегда приемлемо, поэтому транспорт старшего начальника идет напрямую к позициям техники», - пояснил замминистра.

Противник, по словам Булгакова, принимает меры к тому, чтобы лишить войска обеспечения материальными средствами: боеприпасами, горючим, продовольствием. Чтобы ему не удалось этого сделать, командующий принимает решение о боевом охранении.

«Мы приняли ряд мер, понимая их тактику действий. Командующий принимает решение о боевом охранении, об авиационном сопровождении. То есть весь комплекс, и инженерные войска вместе с дорожно-комендантским подразделением - все выполняют задачи, чтобы выполнить все объемы подвоза», - рассказал Булгаков.

Полную версию интервью с заместителем министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

Также замминистра обороны рассказал о ходе реконструкции БАМа. Он сказал, что, вопреки трудностям, таким как условия «вечной мерзлоты» и ведение СВО, план выполняется даже быстрее ожидаемого.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:15 Армия
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
05:20 Армия
Видео
Форсируя водную гладь: как проходит «Инженерная формула» на полигоне Волжский
05:10 Армия
Видео
«Наш паек самый продуктивный»: Дмитрий Булгаков ответил на вопрос о питании участников СВО
00:53 Армия
Видео
Мастерство владения пулеметом показали участники «Полярной звезды» АрМИ-2022 в Белоруссии
23:22 Армия
Видео
С ходу в лидеры: военнослужащие РФ выполнили стрельбу по плавающей мине на «Кубке моря» АрМИ-2022
Популярное
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.