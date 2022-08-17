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В Петербурге пройдет кинофестиваль любительских короткометражек «Кадетский взгляд»

06:38 17.08.2022
Кинофестиваль пройдет с 19 по 21 октября 2022 года в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц и Нахимовского военно-морского училища.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Ряд образовательных, научно-исследовательских, культурно-просветительских и других международных мероприятий спланирован на 2022-2023 учебный год. Об этом сообщил начальник управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны России Игорь Муравлянников.

«Одним из таких мероприятий является VI кинофестиваль любительских короткометражных фильмов и видео-работ "Кадетский взгляд". Он пройдет с 19 по 21 октября 2022 года в Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского Пансиона воспитанниц и Нахимовского военно-морского училища», - сказал Муравлянников.

Во вторник он принял участие в заседании Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств - участников СНГ. Оно прошло в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022».

Открывая заседание, секретарь Совета министров обороны государств - участников СНГ Юрий Дашкин отметил, что комитет по военному образованию - «один из самых интересных рабочих органов Совета министров обороны с огромным количеством инициативных предложений по повышению заинтересованности наших военнослужащих по изучению военного дела наилучшим образом».

При этом он отметил, что «пожалуй, самый креативный - координационный комитет, который каждый год изобилует огромным количеством инициативных предложений, реализуемых в самые короткие сроки».

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков открыл стенд военного образования на форуме «Армия-2022», где представлена экспозиция Фонда поддержки военно-патриотического кино. Замминистра пожелал удачи Фонду поддержки военно-патриотического кино, отметив важность его деятельности.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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