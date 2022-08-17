В стране и мире ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР тремя ракетами из РСЗО HIMARS Марина Крижановская Обстрел велся по населенному пункту в 22:20 по московскому времени. © Фото: Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу Луганскую Народную Республику. При атаке они использовали три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, поставляемые США. ВСУ произвели обстрел по населенному пункту Первомайск в 22:20 по московскому времени. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.20 по н.п. Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», - написало представительство в своем Telegram-канале. Накануне украинские войска накрыли Горловку 20 ракетами из РСЗО «Град». Удары наносились из населенного пункта Дылеевка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика