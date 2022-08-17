ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР тремя ракетами из РСЗО HIMARS
Обстрел велся по населенному пункту в 22:20 по московскому времени.
© Фото: Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress
Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу Луганскую Народную Республику. При атаке они использовали три ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, поставляемые США.
ВСУ произвели обстрел по населенному пункту Первомайск в 22:20 по московскому времени. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22.20 по н.п. Первомайск с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», - написало представительство в своем Telegram-канале.
Накануне украинские войска накрыли Горловку 20 ракетами из РСЗО «Град». Удары наносились из населенного пункта Дылеевка.