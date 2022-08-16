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ВСУ накрыли Горловку 20 ракетами РСЗО «Град»

Ирина Елагина
22:31 16.08.2022
ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет РСЗО «Град».
ВСУ накрыли Горловку 20 ракетами РСЗО «Град»
© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Украинские националисты обстреляли Горловку в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град» во вторник 16 августа. ВСУ выпустили по территории населенного пункта 20 реактивных снарядов. Об этом сообщил Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В 21:05 по направлению н.п. Дылеевка - н.п. Горловка выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"», - говорится в публикации.

Кроме того,  сегодня в 19:40 ВСУ обстреляли Горловку 14 снарядами из ствольной артиллерии калибра 155.

Ранее МО РФ сообщило о вопиющих фактах использования ВСУ больниц под боевые склады и казармы в ДНР.

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