В Центробанке сообщили об отсутствии предпосылок для деноминации в России

Сергей Белов заявил, что вопрос об этом не стоит на повестке, так как деноминация возможна только после гиперинфляции.

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Зампред Банка России Сергей Белов заявил, что вопрос о деноминации в России не обсуждается и экономических предпосылок для этого нет.

«Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции», - передают «Известия» его слова.

Белов подчеркнул, что сейчас даже не стоит обсуждать этот вопрос, так как отсутствуют экономические предпосылки. Он обратил внимание на то, что последняя деноминация, произошедшая в 1998 году, проводилась для укрепления доверия к российской национальной валюте. Сейчас в приоритете у Центробанка другие цели, например, чтобы купюры были более качественными, защищенными и долговечными, подчеркнул он.

Ранее экономист объяснил возврат ЦБ к печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей. Он рассказал, что подорожание металлов для чеканки монет породило ситуацию, когда затраты на печать монеты могут быть больше ее номинала. Более экономичным решением является вернуться к купюрам достоинством пять и десять рублей, отметил эксперт.