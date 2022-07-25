Экономист объяснил возврат ЦБ к печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей

Из-за стоимости металлов затраты на чеканку монет могут быть выше их номинала, отметил эксперт.

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Возобновление выпуска бумажных купюр номиналом пять и десять рублей в России обусловлено сильным подорожанием металлов для чеканки монет. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал экономист Леонид Хазанов.

Несмотря на повсеместное использование электронных расчетов, потребность в наличных рублях в стране сохраняется, отметил эксперт.

«В то же время печатать монеты - это все-таки дорогое удовольствие. Сейчас стоимость никеля больше 21 тысячи долларов за тонну, а стоимость меди - больше семи тысяч долларов за тонну», - пояснил Хазанов.

По его словам, при такой стоимости металлов затраты на печать монет могут быть больше их номинала.

«Это невыгодно и неудобно, поэтому и предпочли вернуться к купюрам достоинством пять и десять рублей. Они будут из бумаги, бумага у нас дешевая - леса много, химикаты есть», - заключил экономист.

Ранее о планах возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года рассказали в Центробанке. Монеты соответствующего номинала также останутся в обращении, уточнил зампред ЦБ Сергей Белов.