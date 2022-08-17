Армия МВТФ Армия-2022 Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin Алиса Краузе В условиях использования врагом в ходе СВО западного оружия, такого как ПТРК Javelin, российские специалисты предложили оригинальные решения для защиты вооружения и техники ВС РФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Необходимость преуспеть в выполнении боевых задач всегда стимулирует процесс развития. Таким образом заместитель главы министерства обороны России Дмитрий Булгаков прокомментировал в интервью «Звезде» сведения о новом изобретении российских механиков, позволяющем защищать бронетехнику от американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. «Дело в том, что выполнение любой боевой задачи и ведение боевых действий всегда дают импульс к развитию. Поэтому, столкнувшись с такой новой задачей - защита вооружения и техники - наши ремонтные органы, механики-водители и представители промышленности придумали, что же можно сделать, чтобы защититься», - указал представитель оборонного ведомства РФ в беседе на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022». Замминистра обозначил, что созданная российскими специалистами система защиты на сегодняшний день позволяет Вооруженным силам страны, собственно, защищать вооружение и технику от атак. «Существует принцип самосохранения как человека, так и техники. И самое простое, и самое неординарное решение является оригинальным. Поэтому придумали те вещи», - заявил Булгаков. Полную версию интервью с заместителем министра обороны РФ Дмитрием Булгаковым в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации был успешно развеян миф о западном «супероружии», к которому причисляли Javelin, HIMARS и «уникальные» беспилотники. Как заметил глава МО, все перечисленное «перемалывается» в боях и не оказывает существенного влияния на общую ситуацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика