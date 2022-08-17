Спорт Маск заявил, что покупает «Манчестер Юнайтед» Марина Крижановская Нынешними владельцами клуба являются Глейзеры - семья предпринимателей из США. © Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress Читайте нас на: Американский предприниматель Илон Маск намерен приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом он заявил, написав соответствующий пост в своем аккаунте в Twitter. «Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите», - написал он. В настоящее время владельцами клуба является семья Глейзеров из Соединенных Штатов. Ранее сообщалось, что 5 августа Илон Маск, являющийся генеральным директором Tesla, продал около 7,92 миллионов акций стоимостью порядка 6,9 миллиарда долларов. По оценкам экономистов, это стало самой крупной распродажей активов бизнесмена. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика