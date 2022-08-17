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Маск заявил, что покупает «Манчестер Юнайтед»

Марина Крижановская
04:05 17.08.2022
Нынешними владельцами клуба являются Глейзеры - семья предпринимателей из США.
Маск заявил, что покупает «Манчестер Юнайтед»
© Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress
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Американский предприниматель Илон Маск намерен приобрести английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом он заявил, написав соответствующий пост в своем аккаунте в Twitter.

«Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите», - написал он.

В настоящее время владельцами клуба является семья Глейзеров из Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что 5 августа Илон Маск, являющийся генеральным директором Tesla, продал около 7,92 миллионов акций стоимостью порядка 6,9 миллиарда долларов. По оценкам экономистов, это стало самой крупной распродажей активов бизнесмена.

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