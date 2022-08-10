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Bloomberg сообщил о рекордной продаже Маском акций Tesla

Ян Брацкий
10:00 10.08.2022
Сейчас бизнесмену принадлежит 14,84% ценных бумаг Tesla, его доля в компании остается крупнейшей.
Bloomberg сообщил о рекордной продаже Маском акций Tesla
© Фото: Ding Ting, Xinhua, globallookpress
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Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск продал акции Tesla на сумму $6,9 млрд. По оценкам экономистов, это стало самой крупной распродажей активов бизнесмена.

«Генеральный директор Tesla продал около 7,92 млн акций стоимостью порядка $6,9 млрд 5 августа, согласно ряду нормативных документов, которые стали доступны после закрытия бирж США во вторник», - информировало читателей агентство Bloomberg.

После продажи бумаг Маск пообещал выкупить их, если не будет закрыта сделка по приобретению Twitter, от которой он отказался ранее. Суд по делу об отказе завершения покупки назначен на октябрь 2022 года.

О том, что Илон Маск передумал покупать Twitter за $44 млрд, стало известно 9 июля. Юрист со стороны бизнесмена в составленном им письме обозначил претензию к Twitter. По его заявлению, руководство компании не выполнило договорных обязательств. Twitter вменяется непредоставление необходимой информации по запросу предпринимателя.

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