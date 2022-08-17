Шольц заявил о важности прямого общения с Путиным

Касательно отношений между Россией и Германией, он поделился мнением, что нормализация отношений между ними вряд ли возможна в «обозримом будущем».

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Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о важности прямого общения с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что особенно оно важно во время кризиса.

Также Шольц заявил о своем желании, чтобы «сообщения дошли до президента России напрямую». Обо всем этом он рассказал в интервью шведской газете Dagens Nyheter. Цитаты приводит РИА Новости.

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую», - передает слова Шольца агентство.

Говоря об отношениях обеих стран - России и Германии, Шольц поделился мнением, что нормализация отношений между ними вряд ли возможна в «обозримом будущем».

Ранее сообщалось, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер обратился в суд. Таким образом он собирается добиться от бундестага возвращения особых привилегий, которых лишился несколько месяцев назад.

В частности, политика решили оставить без офисных помещений, которые полагаются ему как бывшему канцлеру.