СМИ узнали, из-за чего Шредер подал в суд на бундестаг

Ранее комитет бундестага по бюджету решил оставить политика без офисных помещений, которые полагаются ему как экс-канцлеру.

© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер обратился в суд, он собирается добиться от бундестага возвращения особых привилегий, которых лишился несколько месяцев назад, сообщает агентство DPA.

«Экс-канцлер ФРГ Шредер подал в суд на парламент страны, чтобы восстановить особые привилегии, которых он был лишен в мае», - передает СМИ на своей странице в Twitter.

Напомним, что комитет бундестага по бюджету решил оставить Шредера без офисных помещений, которые полагаются ему как экс-канцлеру.

В конце июля стало известно, что Шредер побывал в Москве. Сперва утверждалось, что он решил провести в столице РФ отпуск, затем появились данные о переговорах по энергетическом кризису. Впоследствии в Кремле подтвердили проведение очной встречи немецкого политика с президентом России Владимиром Путиным.