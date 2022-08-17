Развалины мирной жизни: кадры последствий обстрела ракетами HIMARS жилого дома в Первомайске

По предварительной информации, три человека ранены, один погиб, и еще одна женщина может находиться под завалами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Удар по Первомайску ракетами РСЗО HIMARS произошел поздно вечером, когда местные жители уже вернулись с работы. По официальной информации, было три ракеты, но люди говорят, что слышали не менее шести взрывов. Здание пробило насквозь.

По предварительной информации, три человека ранены, один погиб, и еще одна женщина может находиться под завалами. Ее поисками заняты специалисты МЧС.

До недавнего времени Первомайск был одним из самых обстреливаемых ВСУ городов ЛНР. Среди обломков на месте обстрела можно найти осколки с характерной для ракет от HIMARS ромбовидной насечкой.

Лестничные пролеты в пострадавшем доме еле держатся, вот-вот все может рухнуть. В подъезде жили три семьи. Вокруг разрушенного дома находятся исключительно объекты гражданской инфраструктуры и ни одного военного.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов