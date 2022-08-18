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Реальная поддержка промышленности: «Новикомбанк» заключил контракты более чем на 120 млрд рублей на МВТФ «Армия»

20:48 18.08.2022
В частности, были подписаны соглашения с компаниями, которые производят вертолеты и выпускают автомобили.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Новикомбанк» подписал соглашения более чем на 120 миллиардов рублей с рядом крупнейших российский корпораций в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022». Банк обеспечит финансовую поддержку проектов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетов России», корпорации Иркут и предприятиями, входящими в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК). Все они предусматривают финансирование производства ключевых узлов и комплектующих в целях достижения технологического суверенитета страны.

«Это сейчас очень важно, это на повестке дня. Это в приоритетах - развитие гражданской авиации, наращивание объемов выпуска нашей продукции. И ОДК - лидер. Вся наша бизнес-модель направлена на поддержание таких отраслей экономики. Более того, нам это нравится, мы гордимся тем, что мы вовлечены в такие важные проекты государственного масштаба», - председатель правления «Новикомбанка» Елена Георгиева в студии «Звезды» на МВТФ «Армия-2022».

Это позволит отраслям выйти на новый уровень и обеспечить потребность страны в стратегически значимой продукции.

Напомним, в «Новикомбанке» рассказали об уникальных мерах поддержки промышленности и НИОКР.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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