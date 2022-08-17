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В «Новикомбанке» рассказали об уникальных мерах поддержки промышленности и НИОКР

18:20 17.08.2022
На форуме «Армия-2022» банк подписал соглашение с ОДК, направленное на производство новых двигателей и импортозамещение их отдельных частей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Новикомбанк» на полях Международного военно-технического форума подписал контракт с Объединенной двигателестроительной корпорацией на финансирование производства новейших отечественных двигателей. Об этом в интервью «Звезде» рассказала председатель правления банка Елена Георгиева.

«Мы подписали несколько соглашений с предприятиями группы "ОДК". Они все направлены на финансирование новых двигателей, финансирование импортозамещения отдельных частей двигателя. Это сейчас очень важно, это на повестке дня... Мы же не просто банк, мы опорный банк российской промышленности и инноваций, опорный банк госкорпорации "Ростех". Акционер ставит нам амбициозные цели в эти непростые времена, вся наша бизнес-модель направлена на поддержание таких отраслей экономики. Более того, мы гордимся тем, что вовлечены в такие проекты государственного масштаба», - рассказала Георгиева.

Одно из ключевых направлений «Новикомбанка» - поддержка работников промышленности. Для каждого специалиста и предприятия банк готов предложить индивидуальные условия.

«У нас, я думаю, самая лучшая программа, которая вообще возможна для сотрудников "Ростеха". Уже в течение пяти лет мы улучшаем эту программу. Она позволяет поддерживать и мотивировать наиболее востребованных сотрудников, специалистов. Программа предполагает индивидуальный подход в отношении каждого предприятия. И, что самое важное, такой программы нет ни у кого», - отметила председатель.

Елена Георгиева также отметила, что меры поддержки также касаются специалистов IT и инженерно-технических направлений, что особенно важно для предприятий ОПК. Также банк работает и над поддержкой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

«НИОКР находится в основе нашего технологического суверенитета. Его нужно финансировать в приоритетном порядке. С точки зрения кредитования это, конечно, чрезвычайно сложно. Но тем не менее мы разработали программы поддержки, где мы предоставляем гарантии и будем предоставлять финансирование на льготных условиях. Более того, мы выступаем с инициативой, чтобы во всех мерах государственной поддержки появилась возможность финансировать затраты на НИОКР», - рассказала Георгиева.

На форуме «Армия-2022» «Новикомбанк» подписал ряд важных соглашений о финансировании предприятий авиационной промышленности. Банк обеспечит финансовую поддержку проектов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетов России», Корпорации «Иркут» и «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК). «Новикомбанк» предлагает комплексные решения для реализации проектов отечественного самолето- и вертолетостроения, в рамках которых предоставляет не только прямое финансирование контрактов, но и гарантийную поддержку поставщиков по программам МС-21 и SSJ New.

Полную версию интервью с председателем правления «Новикомбанка» Еленой Георгиевой в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к новости.

Ранее в Москве состоялась выставка, приуроченная к 101-й годовщине Главного управления боевой подготовки Минобороны России. На ней были представлены лучшие изобретения военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ. По результатам использования достижений личного состава будет принято решение об их дальнейшем использовании или открытии НИОКР.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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