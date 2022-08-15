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Так, в Авдеевке на территории Донецкой Народной Республики в детском саду разместились подразделения ВСУ, по периметру выставлены блокпосты, подходы заминированы, но нет никаких указателей об опасности для местных жителей.

В Николаевке в детском саду поселились военнослужащие ВСУ, а рядом с дошкольным учреждением оборудованы позиции артиллерии.

В Артемовске боевики нацбатальонов оборудовали в школе опорный пункт и склад боеприпасов, а на школьной территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из соседних домов не проводилась.

В Славянске ВСУ разместили в школе бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

Минобороны РФ призывает международного сообщество обратить внимание на действия украинских властей, демонстрирующих безразличие к судьбам собственных граждан и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.