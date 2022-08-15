МО: ВСУ используют школы и детсады под блокпосты и склады боеприпасов
Минное поле и блокпост у детского сада, огневая точка артиллерии и РСЗО у школы - ВСУ превращают детские учреждения в военные объекты.
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти зафиксировал новые вопиющие факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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