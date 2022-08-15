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МО: ВСУ используют школы и детсады под блокпосты и склады боеприпасов

Ирина Елагина
21:51 15.08.2022
Минное поле и блокпост у детского сада, огневая точка артиллерии и РСЗО у школы - ВСУ превращают детские учреждения в военные объекты.
МО: ВСУ используют школы и детсады под блокпосты и склады боеприпасов
© Фото: The Presidential Office of Ukrai Globallookpress
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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти зафиксировал новые вопиющие факты преступных действий Киева в отношении мирных граждан, а также использования ВСУ объектов социальной инфраструктуры в военных целях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

© Минобороны России

Так, в Авдеевке на территории Донецкой Народной Республики  в детском саду разместились подразделения ВСУ, по периметру выставлены блокпосты, подходы заминированы, но нет никаких указателей об опасности для местных жителей.

В Николаевке в детском саду поселились военнослужащие ВСУ, а рядом с дошкольным учреждением оборудованы позиции артиллерии.

В Артемовске боевики нацбатальонов оборудовали в школе опорный пункт и склад боеприпасов, а на школьной территории разместили артиллерию и РСЗО, при этом эвакуация мирных жителей из соседних домов не проводилась.

В Славянске ВСУ разместили в школе бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики. При этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

Минобороны РФ призывает международного сообщество обратить внимание на действия украинских властей, демонстрирующих безразличие к судьбам собственных граждан и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права.

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