ОПК ОПК МВТФ Армия-2022 ТЕГИ

Начальник технополиса «ЭРА» рассказал об инновационных разработках техники

20:35 17.08.2022
По словам Дмитрия Горбатенко, в технополисе реализуются проекты по созданию наземной робототехники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» генерал-майор Дмитрий Горбатенко на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал, созданием каких инновационных разработок занимается технополис. В частности, это беспилотники с внедрением искусственного интеллекта.

«Одним из направлений созданий робототехнических комплексов - это беспилотные летательные аппараты, которые имеют имплантированный искусственный интеллект в виде нейросетей, которые позволяют обрабатывать большой массив информации непосредственно на борту беспилотника в режиме реального времени», - рассказал Горбатенко «Звезде».

Кроме того, в технополисе реализуются проекты по созданию наземной робототехники.

«Например, реализуется функция «Следуй за мной», и оператору нет необходимости постоянно управлять комплексом, потому что эта функция обеспечивает его перемещение на заданные дистанции в том направлении, в котором перемещается лидер. Это может быть и детекция, селекция распознавание целей, определение их по важности для последующего уничтожения с использованием того или иного оружия», - объяснил начальник технополиса.

Ранее заместитель начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов рассказал «Звезде» о том, как 3D-модель пораженного органа может помочь в полостной операции. По его словам, удобно, когда хирург еще до полостной операции, до того, как увидит орган, примерно представляет, где он поражен и какой размер патологии, которую необходимо удалить, и где она находится. 

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:09 В стране и мире
В Энергодаре задержали двух работавших на Запорожской АЭС наводчиков артиллерии ВСУ
17:42 Армия
Видео
«Синица» в руках: конструктор раскрыл, как управляется боевая машина-робот на базе БМП-3
15:14 Армия
Видео
Замначальника Инженерных войск поделился опытом применения роботов «Уран-6» на Украине
14:20 ОПК
Видео
Директор завода «Купол» рассказал, как повысить эффективность ПВО в борьбе с беспилотниками
12:57 ОПК
Видео
Выход на два крыла и комфорт: в «Ак Барс» рассказали, чем новые теплоходы «Метеор» отличаются от советских
Популярное
Видео
«Идем с опережением графика на год»: Дмитрий Булгаков рассказал о ходе реконструкции БАМа
Видео
Замминистра обороны Булгаков прокомментировал сведения о создании защиты техники от Javelin
Видео
В конструкторском бюро «Радуга» рассказали, зачем новейшей ракете Х-69 квадратное сечение
Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС
Минобороны РФ: националисты заминировали два автомобильных моста в Кураховке ДНР
МО РФ: в Никополь для провокаций в районе ЗАЭС прибыл полк РХБЗ ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.