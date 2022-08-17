ОПК МВТФ Армия-2022 Начальник технополиса «ЭРА» рассказал об инновационных разработках техники По словам Дмитрия Горбатенко, в технополисе реализуются проекты по созданию наземной робототехники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» генерал-майор Дмитрий Горбатенко на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал, созданием каких инновационных разработок занимается технополис. В частности, это беспилотники с внедрением искусственного интеллекта. «Одним из направлений созданий робототехнических комплексов - это беспилотные летательные аппараты, которые имеют имплантированный искусственный интеллект в виде нейросетей, которые позволяют обрабатывать большой массив информации непосредственно на борту беспилотника в режиме реального времени», - рассказал Горбатенко «Звезде». Кроме того, в технополисе реализуются проекты по созданию наземной робототехники. «Например, реализуется функция «Следуй за мной», и оператору нет необходимости постоянно управлять комплексом, потому что эта функция обеспечивает его перемещение на заданные дистанции в том направлении, в котором перемещается лидер. Это может быть и детекция, селекция распознавание целей, определение их по важности для последующего уничтожения с использованием того или иного оружия», - объяснил начальник технополиса. Ранее заместитель начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов рассказал «Звезде» о том, как 3D-модель пораженного органа может помочь в полостной операции. По его словам, удобно, когда хирург еще до полостной операции, до того, как увидит орган, примерно представляет, где он поражен и какой размер патологии, которую необходимо удалить, и где она находится. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика