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В технополисе «ЭРА» рассказали, как 3D-принтер может помочь хирургу в полостной операции

18:30 16.08.2022
По словам заместителя начальника технополиса «ЭРА», удобно, когда хирург еще до полостной операции, до того, как увидит орган, примерно представляет, где он поражен и какой размер патологии, которую необходимо удалить, и где она находится. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов рассказал «Звезде» о том, как 3D-модель пораженного органа может помочь в полостной операции. 

По словам Морозова, удобно, когда хирург еще до полостной операции, до того, как увидит орган, примерно представляет, где он поражен и какой размер патологии, которую необходимо удалить, и где она находится. 

«В этом направлении у нас в медико-биологическом отделе рядом работают студент с медицинским образованием и студент-айтишник. Медик ставит диагноз на основе рентгена, томографии и прочих исследований, а специалист в IT-сфере создает модель, печатаем ее на 3D-принтере и передаем в клиники», - заметил Андрей Морозов.

Он подчеркнул, что все это можно делать удаленно. Удаленно можно и запрашивать помощь великих медиков, профессоров, академиков, которые находятся в столицах, а операции проводятся в удаленных районах, на кораблях и так далее.

Полную версию интервью с заместителем начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности Андреем Морозовым смотрите в видео к этой новости.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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