Руководство полетом МКС решило досрочно завершить выход в открытый космос Матвеева и Артемьева

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос

Во время выхода в открытый космос у российского космонавта Олега Артемьева произошла нештатная ситуация. Центр управления полетами отдал команду немедленно вернуться на борт Международной космической станции (МКС).

Отмечается, что причиной экстренного возвращения космонавта стала проблема с аккумулятором скафандара, возникла угроза потери связи. Артемьев благополучно добрался до шлюза и подключил питание к скафандру напрямую с борта МКС. В Роскосмосе сообщили, что его жизни и здоровью ничто не угрожает. В соответствии с этим было принято решение досрочно завершить работы космонавтов Дениса Матвеева и Олега Артемьева за бортом станции.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022» продемонстрировала макет Российской орбитальной станции (РОС), которая может стать заменой МКС. Так, РКК «Энергия» на данный момент разрабатывает эскизный проект станции, развертывание которого планируется провести в два этапа.