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Новая страница: первый паром из Ейска прибыл в Мариуполь

Елизавета Потейчук
Андрей Лазарев
19:43 17.08.2022
Паром «Лаврентий» может перевозить семьсот тонн грузов, включая 20 большегрузов и почти 140 человек. Впервые за несколько месяцев возобновляется водное сообщение между городами Азовского моря.
Новая страница: первый паром из Ейска прибыл в Мариуполь
© Фото: Илья Питалев РИА Новости
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Первый пассажирский паром, который вышел из Ейска, прибыл к причалу в порту Мариуполя. Для города это большое событие, ведь водное сообщение между городами Азовского моря возобновляется впервые за несколько месяцев.

Судно под названием «Лаврентий» встречают сотрудники порта, военнослужащие и журналисты. Новая страница в жизни освобожденного Мариуполя важна для простых горожан.

«Пассажирские перевозки по морю, наконец, восстановятся, это уже очень хорошо. А так город восстанавливается потихоньку. Прогресс заметен», - говорит местный житель Дмитрий Левин.

Между Ейском, курортом на берегу Таганрогского залива, и Мариуполем по морю - всего лишь 70 километров. Судно преодолевает это расстояние за пять-семь часов в зависимости от погодных условий. Паром шел со скоростью в шесть узлов в час.

Одно из главных назначений парома «Лаврентий» - перевозка строительных материалов для восстановления города. Но сегодня грузовые отсеки пусты, так как судно совершило пробный выход в море по прежнему маршруту.

«Лаврентий» может перевозить семьсот тонн грузов, включая 20 большегрузов и почти 140 человек. Однако сегодня проход носит тестовый характер, так как в дальнейшем планируется наладить сообщение в один кругорейс в сутки.

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