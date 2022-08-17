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В Энергодаре задержали двух работавших на Запорожской АЭС наводчиков артиллерии ВСУ

Елизавета Потейчук
19:09 17.08.2022
Задержанным может грозить срок от 10 лет до пожизненного заключения.
В Энергодаре задержали двух работавших на Запорожской АЭС наводчиков артиллерии ВСУ
© Фото: РИА Новости
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В ГУ МВД Запорожской области сообщили, что в Энергодаре задержали двух сотрудников Запорожской АЭС, которые оказались наводчиками артиллерии украинской армии. По данным ведомства, задержанным может грозить срок от 10 лет до пожизненного заключения.

 «В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) - им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», - говорится в сообщении регионального МВД в Telegram.

Напомним, 16 августа украинские националисты выпустили несколько управляемых снарядов по площадке с контейнерами с ядерными отходами на территории Запорожской АЭС, один из боеприпасов разорвался в десяти метрах от контейнера. По словам члена администрации Запорожской области, уязвимое место АЭС - это системы охлаждения, которые также атакуют ВСУ.

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