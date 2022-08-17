В РУС рассказали, как вытащить раненого эвакуационной стропой, не подставившись под огонь

Руководитель медицинского направления Российского университета спецназа Дмитрий Суслов заявил, что на основе знаний, полученных в ходе конфликтов, нужно принимать новое вооружение и программы боевой подготовки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Руководитель медицинского направления Российского университета спецназа Дмитрий Суслов рассказал в студии «Звезды» на форуме «Армия-2022» о том, что снаряжение бойцов специального назначения должно постоянно совершенствоваться и отвечать требованиям времени. Коснулся он и конкретных приспособлений, значительно помогающих силовикам в процессе.

«Постоянно нужно знания, полученные в ходе конфликтов, какого-то опыта, сразу анализировать и на их основе принимать вооружение, программы боевой подготовки. Вот мы заметили, что нужно эвакуационную стропу ввести - мы этому обучили», - поделился он.

Так, Суслов пояснил, что смысл работы со стропой заключается в том, чтобы прокинуть ее на определенное расстояние к раненому товарищу, который, в свою очередь, зацепит ее карабином и покинет так поле боя.

«Человек, даже не заходящий в опасную зону, может кинуть такой трос и вытянуть бойца, не рискуя собой. Задача как командира, так и подразделения - выполнить задачу и сохранить сотруднику жизнь и здоровье», - заявил он.

Полное интервью Дмитрия Суслова смотрите в видео к этой новости.

Ранее на полях МВТФ «Армия-2022» замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал «Звезде», что паек российских военнослужащих - самый продуктивный. По его словам, военных обеспечивают трехразовым питанием как в мирное время, так и при выполнении боевых задач.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов