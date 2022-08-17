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Сквозь рвы и лабиринты: во Вьетнаме состоялся второй этап конкурса «Аварийный район» АрМИ-2022

15:52 17.08.2022
Международный конкурс «Аварийный район» проходит в рамках АрМИ-2022 во Вьетнаме с 15 по 19 августа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На полигоне Национального военного учебного центра №4 «Мьеу Мон» во Вьетнаме прошел второй этап конкурса «Аварийный район» Армейских международных игр - 2022. Российские военнослужащие проходили этап «Эстафета» во второй паре с командой Мали, бежавшей по соседей дорожке.

Участники из шести стран преодолевали элементы огненно-штурмовой полосы: ров с водой, завал, в противогазах проникали в оконный проем разрушенного здания. Следующим элементом этапа была полоса препятствий протяженностью 150 метров, включающая ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенную лестницу, забор, «паутину» и скалодром. Вместе с тем военнослужащие осуществляли поиск и сбор металлических фрагментов на время.

Следом конкурсанты преодолевали универсальный лабиринт, где последовательно проходили секции-препятствия «Плита», «Упавшая плита», «Завал» и этап извлечения манекена из труднодоступного места. После чего бежали на стрельбище, где поражали мишени из пистолета Макарова. В самом конце этапа команды подключали аккумуляторы к КамАЗу, чтобы на нем преодолеть экстремальные участки местности и пересечь финишную черту.

Военнослужащие из России в своей паре оказались быстрее команды Мали. Судьям предстоит сравнить время всех шести команд и из него вычесть секунды за промахи в стрельбе и нарушения при прохождении, чтобы узнать победителя этапа.

Международный конкурс «Аварийный район» приходит в рамках АрМИ-2022 во Вьетнаме с 15 по 19 августа. В нем принимают участие команды из Российской Федерации, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов

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