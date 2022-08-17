В Торгово-промышленной палате отметили важность форума «Армия» для предпринимателей

Елена Дыбова в ходе круглого стола «Поиск возможностей для бизнеса в ОПК в условиях санкций» также призвала бизнес взаимодействовать с ОПК, так как это позволит получить серьезные заказы.

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Вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова в ходе круглого стола «Поиск возможностей для бизнеса в ОПК в условиях санкций», проходящего на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022», подчеркнула важность взаимодействия малого бизнеса с оборонно-промышленным комплексом. По ее словам, «оборонка» может позволить бизнесу получить необходимое финансирование.

«Давайте быть реалистами - основные деньги у государства и оборонно-промышленного комплекса. Это основные источники серьезных заказов, которые могут позволить любому бизнесу расти и развиваться, идти вперед. Поэтому работать надо, нужно идти туда, нужно учиться с ними работать, выстраивать механизмы», - заявила Дыбова.

Также Дыбова отметила важность форума «Армия-2022» для бизнеса. Для предпринимателей МВТФ стал площадкой, где они могут самостоятельно найти себе спонсоров, их не нужно «водить за руку».

«Задача сделать так, чтобы как только появится у наших малых компаний интеллектуальный продукт, их тут же "разбирали на части". Это наша общая задача... Плюс в том, что люди приезжают сюда, другие смотрят. Хорошо, что люди приходят сюда, чтобы двигать свой бизнес, это большой плюс», - отметила Дыбова.

Важность взаимодействия с ОПК отметил и гендиректор ООО «Силур» Олег Исаев. По его словам, бизнес сейчас опасается взаимодействовать с ОПК. Но на своем опыте Исаев убедился в полезности такого взаимодействия.

«Бизнес не идет, потому что не знает. Малый бизнес не доверяет ОПК, государству, банкам. Вот 15 лет назад мое отношение к государству было таким: "Только не трогайте меня, я сам". Но последнее время, с новой командой, которая пришла в Пермский край руководить, у нас сложились прекрасные отношения. Мы чувствуем поддержку, заинтересованность. Это очень здорово», - отметил Исаев.

Ранее глава ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал «Звезде», как банк оказывает поддержку предприятиям ОПК. Сейчас перед оборонным комплексом возникли новые задачи - диверсификация производства для гражданского рынка и импортозамещение. Банк готов оказать предприятиям поддержку - при этом не только финансовую.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов