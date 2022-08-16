Глава ПСБ рассказал о поддержке ОПК в сфере развития гражданского рынка

По словам Петра Фрадкова, банк ПСБ оказывает поддержку предприятиям «оборонки» - не только финансово, но и консультируя по вопросам работы в гражданском поле.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Глава ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал «Звезде», как банк оказывает поддержку предприятиям ОПК. Сейчас перед оборонным комплексом возникли новые задачи - диверсификация производства для гражданского рынка и импортозамещение. Банк готов оказать предприятиям поддержку - при этом не только финансовую.

«Банк сейчас является основным кредитором оборонно-промышленного комплекса. Портфель кредитных договоров составляет уже практически 2,5 триллиона рублей, и нам, конечно, очень важно следить за тем, как развиваются предприятия ОПК с точки зрения финансовой устойчивости. Поэтому вопросы диверсификации - это как раз та "вторая нога", на которую должны опираться предприятия. Нельзя концентрироваться только на "оборонке", надо еще заниматься проектами в гражданской сфере. Поэтому мы подходим к вопросу диверсификации с двух точек зрения. Первая - мы оказываем финансовую помощь, и в лоне диверсификации гражданского назначения объемы кредитов составляют почти 200 миллиардов рублей. Вторая задача больше экспертно-аналитическая - мы помогаем предприятиям разобраться, чего не хватает, чтобы научиться работать в гражданском поле», - рассказал Фрадков.

Еще одна важная тема для ОПК - сфера импортозамещения. У оборонных предприятий, по словам главы ПСБ, имеется необходимая технологическая база. Сегодня импортозамещение - это новый «локомотив» российской экономики, благодаря которой «оборонка» может подхватить лидерство на гражданских рынках. Поэтому предприятиям нужны ресурсы и поддержка, которые позволят создавать новые производственные мощности, направленные на гражданский рынок.

«Мы видим большое количество примеров, когда наши крупные холдинги и корпорации серьезно продвинулись по многим направлениям. Это и медицинская техника, и оборудование в сфере топливно-энергетического комплекса... Неплохо, что мы можем сразу подключиться к работе на определенном этапе - опережая, а не догоняя. Достаточно определиться на небольшом перечне направлений и там сконцентрировать все ресурсы», - заявил Фрадков.

Полную версию интервью с главой ПАО «Промсвязьбанк» Петром Фрадковым на форуме «Армия-2022» смотрите в видео к этой новости.

Ранее Фрадков рассказал, как российская промышленность выполняет задачи ускоренного импортозамещения. Россия должна как можно скорее перезапустить промышленное обустройство своего экономического пространства. И выстроить технологические цепочки в собственных национальных интересах.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов