В Санкт-Петербурге прошел этап конкурса «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2022

При выполнении упражнений военнослужащим предстояло выполнить метание гранаты, преодолеть лабиринт, разрушенные лестницу и мост, стену с проломами, а также проползти под днищем бронетехники и собрать автомат на время.

© Фото: Минобороны России

В Красном Селе на базе учебного обеспечения Военно-медицинской академии прошел очередной этап международных соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр - 2022 (АрМИ-2022). Так, этап «Индивидуальное мастерство» среди младшего и среднего медицинского персонала женских и мужских команд проверял выучку военных медиков в ходе комплексного упражнения по преодолению полосы препятствий.

Протяженность полосы составила 400 метров. При выполнении упражнений военнослужащим предстояло выполнить метание гранаты, преодолеть лабиринт, разрушенную лестницу, разрушенный мост, стену с проломами, а также проползти под днищем бронетехники и собрать автомат на время.

Согласно предварительным результатам, первое место в командном зачете среди женщин заняла команда России. Младший сержант Виктория Басаркина и прапорщик Елизавета Пушкина поделили между собой первое и второе места со временем 2:47 и 3:07 соответственно, третье место заняла Зухракон Эркинбоева из Узбекистана.

Среди мужчин также лидировали россияне. Прапорщик Аслан Биджиев и ефрейтор Каншумас Карашаев прошли полосу препятствий за рекордные 2:34. Третьим стал представитель сборной Узбекистана Валижон Бегалиев.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов