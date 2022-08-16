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Рекорд игр: как команда РФ пробежала полосу препятствий «Военно-медицинской эстафеты» АрМИ-2022

Павел Кутаренко
Алиса Краузе
23:59 16.08.2022
Военные медики из российской команды стали рекордсменами на полосе препятствий в ходе конкурса «Военно-медицинская эстафета» АрМИ-2022.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Петербурге жара за +30 градусов и сегодня на «Военно-медицинской эстафете» АрМИ-2022 один из самых жарких этапов - как по эмоциям болельщиков, так и по тому, что происходит на трассе.

Задача - пройти полосу препятствий. Казалось бы, какие-то 400 метров, но участникам необходимо еще бросить гранаты на точность, собрать-разобрать автомат и перетащить ящики со снарядами.

За каждую ошибку (резко бросил ящик или прополз под БТР, опираясь на локти) - штраф от 5 до 30 секунд. Участница из российской команды Виктория Басаркина прошла всю трассу с абсолютным рекордом игр - всего за 2 минуты 47 секунд. И в отличие от своих соперниц, как будто и не устала.

«Было жарко, да. Но знаете, три года подряд в Узбекистане была примерно такая же погода, даже хуже. А здесь - родная земля», - заметила Виктория Басаркина.

Корреспондент «Звезды» попробовал свои силы на дистанции, попытавшись вслед за Викторией преодолеть несколько препятствий. Угнаться за девушкой, которая легко и грациозно «перемахивает» даже через двухметровый забор - нереально. И это при том, что она только что пробежала всю трассу с лучшим временем.

У мужчин трасса немного отличается. К примеру, забор они преодолевают без ступеньки. Ну а дальше - разрушенный мост, которого у девушек не было.

16 команд военных медиков показывают максимум своих возможностей. На финиш прибегают абсолютно без сил, но оно того стоит.

Девушки и парни из российской команды не оставили соперникам шансов и пробежали полосу препятствий с рекордом игр. Но военных медиков из Африки это нисколько не расстроило: для них каждый этап - зажигательный праздник.

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