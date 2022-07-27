Жара продолжается: в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

Кроме того, в Москве и области ожидаются сильные грозы.

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В российской столице продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В среду Москва раскалится до 32 градусов тепла, как следует из карты прогнозов на сайте Гидрометцентра.

В сообщении отмечается, что в Москве сохраняется высокая степень интенсивности опасных явлений, в связи с чем погода опасна. Предупреждение о сильной жаре действует в столице с 12 до 18 часов вечера. Кроме того, в Москве и области ожидаются сильные грозы.

Жаркая погода пришла в Москву в начале недели – днем столбик термометра доходил до 30 градусов тепла. Вместе с тем на Москву обрушились сильные ливни – во вторник и среду столицу буквально затопило. Впрочем, городские коммунальные службы оперативно устранили последствия непогоды.

Ранее стало известно, что в конце этой жаркой недели в столицу России придет похолодание. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в Москве понизится до 21 градуса уже к субботе.